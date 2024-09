Bruna Biancardi celebra 11 meses de Mavie, sua filha com Neymar

Influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais para celebrar os 11 meses de Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Crédito: Jogada 10

Bruna Biancardi usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para celebrar os 11 meses de Mavie, sua filha com o atacante Neymar. Em seu perfil no Instagram, a modelo comemorou a data com uma declaração para a pequena. Na imagem compartilhada, Biancardi aparece na piscina com a filha.