Bergwijn rebate técnico da Holanda após ser rejeitado por assinar com o Al-Ittihad

O técnico da Holanda, Ronald Koeman surpreendeu ao fechar as portas da seleção para Bergwijn, apenas por causa do acerto do atleta com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Ao ser tachado de não ter ambição na carreira, o jogador lamentou as declarações do comandante e afirmou que não quer mais defender a seleção sob a batuta do atual treinador.

“Não se trata os jogadores assim. Sempre considerei uma honra jogar pela seleção holandesa, mas com esse técnico não quero mais. Para mim acabou com alguém que deliberadamente me retrata assim na imprensa”, disse o jogador ao jornal holandês “De Telegraaf”, em entrevista publicada nesta sexta-feira (6).

“Estou melhorando em todos os sentidos e tenho 1.000% de certeza da minha escolha. Posso assegurá-lo de que a competição aqui é melhor do que na Holanda. Veja os jogadores de topo jogando aqui, e na pré-temporada o Al-Ittihad venceu a Inter de Milão. O técnico da seleção sabe muito bem que a competição na Arábia Saudita é de um bom nível. Kanté joga há um ano e foi o melhor contra a Holanda na Eurocopa, e Laporte, jogando no Al-Nassr, se tornou campeão europeu com a Espanha”, completou.