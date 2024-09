Astro do Real Madrid ‘segue passos de Cristiano’ e anuncia canal no Youtube

Astro do Al-Hilal, que atingiu o recorde de 900 gols na carreira, é considerado um sucesso absoluto com seu canal ''UR Cristiano'' na plataforma

O sucesso de Cristiano Ronaldo nas plataformas sociais parece ter inspirado outras estrelas do futebol. Chegou a vez de Jude Bellingham, do Real Madrid, anunciar seu canal no Youtube – que será lançado no dia 12 de setembro. Os conteúdos do atacante merengue, contudo, funcionarão em uma metodologia pouco distinta da do recordista português.

“Atrás dos holotes” assim Bellingham apresentou seu novo projeto aos quase 37 milhões de seguidores no Instagram. A ideia por trás do canal do Youtube tem como objetivo apresentar parte dos bastidores do cotidiano do atleta em seu primeiro ano na capital espanhola.

Com data de lançamento para o próximo dia 12, Bellingham pensou nesse projeto muito antes. Não à toa, passou o último ano gravando seu cotidiano e cumprindo filmagens para divulgá-lo neste ano na plataforma.