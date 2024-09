Alex Telles chega ao Rio e destaca projeto do Botafogo: ‘Ambicioso’

“O John me ligou, conversou comigo, valorizou a minha família e estava querendo contar muito comigo. Me senti muito valorizado. É também um projeto muito ambicioso, não só desde o ano passado, mas esse ano, ano que vem, então tenho muita ambição para vencer”, disse o jogador.

O lateral-esquerdo Alex Telles desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira para se apresentar ao Botafogo . O defensor chega com contrato definitivo até dezembro de 2026. Ele deu rápida entrevista na área de desembarque e contou que recebeu ligação do dono do Alvinegro, o empresário americano John Textor.

Alex Telles fechou com o Botafogo após ficar livre no mercado ao rescindir com o Al-Nassr.

“A Seleção é claro que é o objetivo de sempre. Eu acho que tenho muito ainda a oferecer para a Seleção. Eu acho que a minha vida tem um pouco disso no meu objetivo. O Botafogo me oferece tudo isso e eu estou muito contente “, comentou.

O jogador, aliás, reforçou que voltar a ser convocado é uma meta e influenciou no retorno ao Brasil. Em 2022, o lateral-esquerdo disputou a Copa do Mundo, mas foi cortado por lesão.

“Estou muito feliz, muito entusiasmado, muito contente com tudo isso. Na janela de transferências acontecem coisas muito rápidas. Confesso que tudo mudou muito rápido nas últimas semanas e a partir do momento em que tive possibilidade de voltar ao Brasil, o Botafogo foi um clube que demonstrou interesse desde o início. O clube tem a história que tem, então não pensei duas vezes para começar uma trajetória nova aqui no Brasil”, afirmou.

Carreira Alex Telles

Com o início no futebol brasileiro pelo Juventude, o lateral-esquerdo logo despertou o interesse do Grêmio e, na sequência para a Europa para atuar no Galatasaray. Devido ao bom desempenho na Turquia, recebeu uma oportunidade de jogar na Inter de Milão, mas não se firmou. Sendo assim, o Porto foi o seu destino e viveu um bom momento no time português. Em seu auge no velho continente, desembarcou no Manchester United e sofreu com a fase negativa do gigante inglês. Por fim, a última equipe da Europa foi o Sevilha.

O último clube antes de regressar ao Brasil foi o Al-Nassr. Na Arábia Saudita, ele integrou o time de Cristiano Ronaldo e cia e, durante o período que ficou por lá, jogou 44 partidas, deu seis assistências e marcou três gols.