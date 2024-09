Vasco planeja vender pedaços de São Januário antes da reforma

Estádio do Cruz-Maltino passará por reformas em 2025, e partes podem ser comercializadas como lembranças para os torcedores

A ideia da diretoria é vender pedaços de muro, grama, cadeiras – objetos dignos de serem lembrados. Está apenas no campo das ideias. Não há uma estratégia, mas o Vasco pensa em contratar uma empresa para organizar o projeto e decidir quais produtos estarão à venda.

O São Januário “raiz” está cada vez mais perto das lembranças. Isto porque o Vasco vai realizar reforma e ampliação do seu estádio. Assim, o Cruz-Maltino tenta manter a memória viva e estuda vender pedaços da Colina histórica.

Depois do término de toda a temporada, São Januário irá fechar para a reforma. A intenção, aliás, é começar as obras no início de 2025.

Desta maneira, restam apenas sete jogos do Vasco como mandante daqui até o fim da temporada, todos pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Palmeiras, o clube vendeu o mando e vai jogar em Brasília. O número total de partidas possíveis em São Januário sobe para sete em caso de classificação para a semifinal da Copa do Brasil, e oito se a equipe chegar à final.

Novo São Januário

O projeto para o estádio é da WTorre, na gestão do ex-presidente Alexandre Campello, e realizado pelo arquiteto Sérgio Dias. O custo da obra está orçado em R$ 506 milhões.