Vasco contrata Lucas Loureiro, filho de Felipe, para o sub-20

Em meio ao fim da janela de transferências para a reta final da temporada, o Vasco também se reforçou no sub-20. Afinal, o clube carioca acertou a contratação de Lucas Loureiro, de 19 anos, que é filho de Felipe, ídolo e atual diretor técnico do clube carioca. Ao longo da curta carreira, o jovem atuou por seis anos na base do Flamengo e defendia as cores do Bangu, clube pelo qual passou seu pai. Sendo assim, disputou a Copinha no início do ano e uma partida da Copa Rio pelo time profissional do Alvirrubro.