Uruguai x Paraguai: onde assistir, escalações e arbitragem

Apesar do favoritismo, o Uruguai terá de lidar com uma série de desfalques nesta Data Fifa. Isto porque Matías Viña, Arrascaeta e De la Cruz, todos lesionados, ficaram fora da convocação de Marcelo Bielsa. Além disso, o técnico ainda pode ter uma baixa de última hora, uma vez que Varela, lateral do Flamengo, será avaliado para saber se poderá jogar.

A bola volta a rolar nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Nesta sexta-feira (6), Uruguai e Paraguai se enfrentam no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela sétima rodada da competição. Em casa, a Celeste aparece como favorita para a vitória diante de seus torcedores.

Contudo, a expectativa é sobre a presença de Luis Suárez entre os titulares. Maior artilheiro da história da seleção uruguaia, o centroavante já anunciou que vai se despedir da seleção neste mês de setembro e terá seus últimos momentos pela seleção.

Como chega o Paraguai

Por outro lado, o Paraguai vai tentar surpreender os uruguaios e precisa da vitória para seguir com o sonho de disputar a Copa do Mundo 2026.

Dessa maneira, o técnico Gustavo Alfaro apostou em alguns nomes que atuam no futebol brasileiro, como Bobadilla, do São Paulo, Gustavo Gómez, do Palmeiras, e Gatito Fernández, do Botafogo.