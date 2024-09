Treino do Internacional: Wanderson retorna de campo e reforço é integrado ao elenco

Desse modo, o técnico Roger Machado contou com novidades, entre elas, as presenças de Braian Aguirre, recém-contratado, e Wanderson, que está em recuperação de lesão. O lateral-direito, portando, foi regularizado no BID e está livre para estrear.

O elenco do Internacional teve três dias de folga durante a Data Fifa e retornou às atividades nesta quinta-feira (5), no CT Parque Gigante, iniciando as preparações para o duelo contra o Fortaleza, no Brasileirão. O jogo está marcado para quarta-feira, dia 11.

O lateral argentino, aliás, custou aos cofres do Colorado US$ 1,4 milhão (R$ 7,8 milhões). Contudo, Aguirre ainda não foi apresentado oficialmente, mas já iniciou os treinamentos com seus novos companheiros.

No entanto, as novidades não pararam por aí. O atacante Wanderson, que está em fase de recuperação de lesão na panturrilha esquerda, pode ser relacionado, caso mantenha a evolução, será novidade no jogo contra o Fortaleza, vice-líder do Brasileirão.

Internacional não contará com jogadores convocados

Todavia, Roger Machado terá mais cinco dias de trabalho antes do confronto contra o Fortaleza. Rochet, Enner Valencia e Borré foram convocados por suas seleções para as Eliminatórias da Copa do Mundo e estão fora da partida. A promessa da base, Gabriel Carvalho, está com a Seleção Brasileira Sub-20, mas deve retornar a tempo de atuar.