Remember? Gabigol retoma relação com outra modelo após fim com Julia Rodrigues

O nome da modelo parou de ser vinculado ao de Gabigol após novas aparições do jogador com Júlia Rodrigues, que estiveram juntos recentemente no Festival Ama, no Rio.

Aniversário de 28 anos

Gabriel Barbosa celebrou a chegada de seus 28 anos com um festão que reuniu amigos e familiares no Itanhangá, Zona Oeste do Rio, na segunda-feira (2). Ex-companheiros de Flamengo, Filipe Luís e Diego Ribas, marcaram presença no evento.

Antes do tradicional festão, Gabigol curtiu o dia do aniversário, 30 de agosto, apenas com os pais e a irmã em sua mansão na Barra. O jogador chegou a compartilhar registros do jantar ao lado de Lindalva, Valdemir e Dhiovanna Barbosa.

