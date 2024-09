Reforços são regularizados e podem estrear pelo São Paulo

Os reforços do São Paulo estão regularizados. O volante Santiago Longo e o lateral-esquerdo Jamal Lewis apareceram no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e podem estrear pelo Tricolor no Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, no próximo dia 15 (domingo), fora de casa.

Os dois jogadores devem estar à disposição do técnico Luis Zubeldía para entrar em campo no Mineirão. Eles, no entanto, ainda não podem jogar a Copa do Brasil.