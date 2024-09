Reforço do Botafogo, Alex Telles paga dívida com Neymar antes de embarcar para o Brasil

Astro do Al-Hilal desejou boa sorte ao lateral-esquerdo no retorno ao futebol nacional e na passagem pela equipe de General Severiano Crédito: Jogada 10

Antes de retornar ao Brasil, o lateral-esquerdo Alex Telles teve que quitar uma dívida com Neymar na Arábia Saudita. O reforço só pôde pensar em fazer as malas depois de pagar um jantar para o astro do Al-Hilal, rival do Al-Nassr, ex-clube do atleta. Além de cobrar pelo jantar, fruto de uma aposta na final da King’s Cup, Neymar ainda postou vídeo nas redes sociais brincando com Telles. Na sequência, o atacante se despediu do amigo e desejou sorte no Botafogo – clube de coração da Rafaella, irmã de Ney. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Homem de palavra, pagou o jantar da final que perdeu para nós. Boa sorte”, disse Neymar em suas redes sociais.

Aposta com Neymar A dívida nasceu fruto de uma aposta. Isso porque Al-Hilal e Al-Nassr se enfrentaram na final da King’s Cup, e o time de Neymar venceu nos pênaltis. Lesionado, o brasileiro não esteve em campo. A decisão ocorreu nos pênaltis, e Alex Telles desperdiçou sua cobrança – a primeira do Al-Nassr. O Al-Hilal sagrou-se campeão, e Neymar cobrou a aposta do amigo antes da ida para o Rio de Janeiro. Alex Telles no Botafogo O lateral-esquerdo deixa o Al-Nassr após 44 partidas e nove participações em gols, com seis assistências no total. Alex Telles chegou ao futebol saudita no começo do projeto da Saudi Pro League e se tornou um dos destaques do time, mas perdeu vaga devido ao limite de estrangeiros no elenco.