Ramon Menezes celebra retorno a São Januário: ‘Traz ótimas recordações’

A Seleção Brasileira Sub-20 mede forças com o México, nesta quinta-feira (5), às 18h30, em um amistoso internacional. Assim, à beira do campo, o técnico Ramon Menezes, que é ídolo do Vasco, voltará a São Januário, estádio que brilhou e lhe traz ótimas recordações na carreira. A partida é válida pela preparação para o Sul-Americano da categoria em 2025, no Peru.

“São Januário me traz ótimas recordações. Voltar como treinador da Seleção Brasileira Sub-20 é motivo de orgulho e satisfação. Tive a felicidade no Vasco de ser atleta, auxiliar técnico e treinador da equipe principal. Tenho um respeito muito grande pelo Vasco e sua torcida. Em todas as vezes que vou a São Januário, a atmosfera é diferente”, exaltou.