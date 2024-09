Rabiot recusa propostas, fica fora da lista da França e segue sem clube

As janelas de transferências das principais ligas da Europa se encerraram. No entanto, alguns jogadores renomados seguem sem clube e com futuro indefinido. É o caso do meia Rabiot, campeão da Copa de 2018 com França, que está livre após rescindir contrato com a Juventus.

Contudo, engana-se quem acha que o jogador não tem mercado. Ele recebeu propostas do Milan, Galatasaray, Al-Nassr e Manchester United, porém recusou todas elas. Com isso, ainda não se sabe qual o intuito do jogador para a temporada 2024/25