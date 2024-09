Promotor exige repostas da CBF após Textor reforçar acusações de manipulação

Dono da SAF do Botafogo, o norte-americano reafirmou suspeitas sobre influência de resultados do Brasileirão 2023, em audiência nessa quarta

O dono da SAF do Botafogo, John Textor, reforçou suas suspeitas sobre manipulação de resultados em audiência junto à Promotoria de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor. A reunião ocorreu no âmbito do inquérito civil aberto em função das denúncias contra um suposto esquema para influenciar resultados no Brasileirão 2023.

O promotor Rodrigo Terra recebeu John Textor em audiência no Ministério Público do Rio, na última quarta-feira (4). O norte-americano reforçou suas suspeitas e reafirmou a existência de um esquema de manipulação de resultados no Brasil.

A audiência ainda contou com a participação de um representante da Good Game, empresa que fez os relatórios apresentados por Textor. O parecer coletou dados proporcionais de ações atípicas durante jogos da edição passada do Brasileirão.