Neymar manda recado para Pedro após lesão

Astro do Al-Hilal está em reta final de recuperação do mesmo problema que foi constatado em Pedro: ligamento cruzado anterior (LCA)

O atacante Neymar mandou um recado para Pedro, após o jogador do Flamengo ser cortado da Seleção Brasileira por lesão. O astro do Al-Hilal, que está em reta final do mesmo problema que afetou o camisa 9 rubro-negro, usou sua rede social para dedicar uma mensagem de conforto para o artilheiro do Brasil atualmente.

O camisa 10 compartilhou uma postagem do próprio Pedro com a camisa do Brasil e acrescentou o seu recado.