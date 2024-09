Marcos Braz lamenta lesão de Pedro, mas lembra: ‘Temos mais três centroavantes’

Vice-presidente de futebol do Flamengo afirma que o clube confia nos jogadores que tem à disposição no elenco

Vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz falou sobre a grave lesão de Pedro em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (5). O dirigente lamentou não poder mais contar com o jogador nos próximos meses, mas lembrou que há outros três centroavantes no elenco, e disse que estão atentos ao mercado para possíveis contratações.

"Nós lamentamos. Ficamos tristes pelo atleta que é e pelo ser humano que é. Mas queria dizer que nós temos mais três centroavantes aqui no Flamengo. O Carlinhos, o Gabigol e o Bruno Henrique. Isso não quer dizer que, quando soubemos do problema com o Pedro, não ficamos atentos e nem começamos a conversar sobre a possibilidade ou necessidade de trazer outro jogador. Quero dizer que o Pedro é irreparável nesse primeiro momento. Era o titular da posição. Mas nós confiamos nos que estão aqui. Sempre confiamos. O próprio Gabigol fez gol em três finais de Libertadores, nos deu todos os títulos com os companheiros. Temos extrema confiança nele e nos outros jogadores que estão aqui. (Mas) ficamos atentos ao mercado. Começamos a ouvir 300 pessoas que começaram a ligar para nós. Avaliamos e temos avaliado as situações. Mas, se entendermos que vamos fazer uma contratação, vamos avaliar com calma", falou.