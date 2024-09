Liga Forte fecha acordo com Amazon para transmissão do Brasileiro

A assinatura do contrato com a plataforma de streaming depende apenas aprovação da Assembleia dos clubes. Acordo será a partir de 2025

A Liga Forte União (LFU) acertou com a Amazon para a transmissão de um jogo por rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O grupo já havia fechado outros acordos com a Record e com o YouTube. A informação é do “Uol”.

A empresa Live Mode, como represente da LFU, conduziu a negociação. As partes já alcançaram um acordo, mas ainda falta a assinatura do contrato. De acordo com a informação, os valores giram em torno de R$ 340 e 350 milhões. Atualmente, o streaming transmite apenas jogos de Copa do Brasil.