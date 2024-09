Kauã Elias ganha autógrafo de Marcelo em evento do Fluminense

Atacante esteve presente no rebatizado do Estádio Vale das Laranjeiras, CT de Xerém, que agora será chamado Marcelo Vieira

Atuar com um ídolo de infância é sonho para poucos realizarem. E o atacante Kauã Elias, do Fluminense, é um deles. No evento da tarde desta quinta-feira (5), no Vale das Laranjeiras – agora Estádio Marcelo Vieira, aliás -, o jogador ganhou um autógrafo da estrela do dia, o lateral-esquerdo Marcelo.

A cena chamou a atenção nesta tarde, com o ídolo tricolor retribuindo o carinho do companheiro. Assim, Marcelo não só autografou uma camisa especial de Kauã, como tirou foto e deu um recado diferenciado ao colega de clube.

