Karoline Lima bomba com registros sem maquiagem e com vestido chamativo

Na publicação feita, nesta quinta-feira (05), Karoline compartilhou algumas fotos do ensaio do qual foi modelo. A produção priorizou que ela estivesse de cara limpa e com diversas poses para valorizar o vestido que usava. Posteriormente, com a repercussão da postagem, ela recebeu elogios de alguns fãs.

A influenciadora Karoline Lima voltou a ser assunto na internet. Dessa vez, ela virou pauta não pelas disputas judiciais com o ex-namorado Éder Militão. Mas sim por postagem nas redes sociais. Isso porque em registro no Instagram, ela aparece sem maquiagem e com vestido chamativo.

Relação conturbada de Karoline Lima com Militão

Kaoline ganhou popularidade pelo seu estilo engraçado e carismático enquanto estava em um relacionamento com o zagueiro Éder Militão, do Real Madrid e Seleção Brasileira. O namoro durou apenas um ano e o casal teve uma filha, Cecília. Por sinal, motivo do desentendimento do ex-casal em diversas situações e que chegou a ir para o âmbito judicial. Entre elas, um pedido de guarda de forma unilateral de Cecília, que já completou dois anos. Por outro lado, a influenciadora indica que há irregularidades no pagamento da pensão por parte do jogador e exige a normalização do direito da filha.

Posteriormente, a influenciadora passou a namorar outro atleta profissional, o defensor do Flamengo, Léo Pereira. Nos dias atuais, eles até moram juntos no Rio de Janeiro. Por outro lado, Militão deu início a relacionamento com a ex-companheira do zagueiro do Rubro-Negro, Tainá Costa, com quem teve dois filhos. Por sinal, há pouco tempo ela realizou um planejamento e se mudou para Madrid. Exatamente com o objetivo de morar com seu atual marido.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.