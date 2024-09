Japão arrasa a China por 7 a 0 nas eliminatórias da Ásia

Sem a menor dificuldade, japoneses goleiam a frágil seleção chinesa pela primeira rodada do grupo C

Em duelo pela primeira rodada do grupo C das eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026, o Japão não teve a menor dificuldade para fazer 7 a 0 na China na manhã desta quinta-feira (5/9), no estádio de Saitama, no Japão. No primeiro tempo, os gols foram de Endo e Mitoma. Já na etapa final, Minamino, duas vezes, Ito, Maeda e Kubo completaram o placar.

O Japão foi amplamente superior, perdendo uma série de gols ainda no primeiro tempo, mas saindo em vantagem graças a dois gols de cabeça. Assim, marcou um aos 12 minutos, de Endo, escorando escanteio da esquerda. E o outro de Mitoma, concluindo cruzamento da direita.

No segundo tempo, Minamino marcou dois belos gols. O primeiro, entrando pela esquerda e driblando vários chineses, antes de concluir num chute cruzado. E o outro aos 13, entrando pelo centro da área.