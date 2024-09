Grave lesão interrompe boa temporada de Pedro, do Flamengo

Com 32 gols em 45 partidas nesta temporada, sendo dois em amistosos, Pedro tem média de 71,1%. Assim, o atacante estava próximo de atingir a marca do seu melhor ano em números de gols, que aconteceu na temporada passada. Na época, ele marcou 35 vezes em 61 jogos, ou seja, faltava apenas três para atingir esse número em, provavelmente, menos partidas.

Além disso, o atacante foi o artilheiro do Campeonato Carioca deste ano com 11 gols, mesmo número de vezes em que balançou as redes do Campeonato Brasileiro. Até o momento, ele é o artilheiro isolado da competição. Pela Copa do Brasil, Pedro marcou três gols e estava a dois de Vegetti, do Vasco, que é o dono da artilharia da competição. Já na Libertadores, o jogador tem cinco gols, quatro atrás do artilheiro Júnior Santos, do Botafogo – que também está fora por lesão.

Melhor temporada do Pedro pelo Flamengo

Combinando gols e títulos, a melhor temporada do atacante pelo Flamengo foi em 2022, quando o jogador foi artilheiro da equipe pela primeira vez com 29 gols ao lado de Gabigol. Além disso, foi eleito o Rei da América e terminou como o artilheiro da Libertadores, com 12 gols em 13 partidas. Ele foi protagonista na conquista do tricampeonato.