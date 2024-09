França x Itália: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam pela primeira rodada do Grupo B da Liga das Nações 2024/25

Dia de jogo grande na Liga das Nações 2024/25. França e Itália se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo B da competição. Além de colocar frente a frente duas das principais seleções do futebol europeu, a partida desta sexta-feira (6) marca a volta de Mbappé ao Parque dos Príncipes, estádio do PSG.

Como chega a França

Com a eliminação na semifinal da Eurocopa 2024, para a campeã Espanha, a França aposta todas as suas fichas na conquista da Liga das Nações. Contudo, o técnico Didier Deschamps não contará com alguns jogadores. Isto porque Camavinga e Benjamin Pavard estão fora da lista de relacionados para esta Data Fifa.

Contudo, Deschamps trouxe novidades. Michael Olise, destaque nos Jogos Olímpicos, foi convocado pela primeira vez para a seleção principal. Manu Koné, do Borussia Mönchengladbach, também fará sua estreia na equipe.