Flamengo votará medida para dificultar SAF; entenda

Emenda será levada ao Conselho Deliberativo na próxima quarta. Rubro-Negro, aliás, chegou a receber proposta para buscar investidores Crédito: Jogada 10

O Flamengo pode dificultar a implementação da SAF (Sociedade Anônima) no futebol brasileiro. O Rubro-Negro vai fazer uma votação na quarta-feira da semana que vem (11/09), em reunião no Conselho Deliberativo. A informação é do ‘ge’. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A emenda foi apresentada pelo conselheiro Rodrigo Gustavo Rötzsch, que faz parte do grupo político “Flamengo Maior”. Entretanto, ela foi formulada junto com o “Flamengo Sem Fronteiras” e outros grupos políticos.

Foram 217 assinaturas na emenda, e contou com assinatura de três dos pré-candidatos à eleição do Flamengo em dezembro: Maurício Gomes de Mattos, que tem o apoio do grupo “Flamengo Maior”, Luiz Eduardo Baptista (Bap) e Wallim Vasconcellos. Rötzsch, afinal, tem esperança pela aprovação. Proposta para o Flamengo buscar investidores O Flamengo, aliás, em 2022 recebeu uma “proposta de assessoria financeira” com modelos de estrutura e potenciais investidores para comprar uma parte minoritária. O clube recebeu oferta do Banco BTG Pactual e da empresa “Win The Game”. A proposta apresentou três “alternativas estratégicas” para a implementação: “constituição de SAF por transformação direta”; transação ao nível de unidade de negócio” e “constituição de SAF por dropdown de ativos selecionados”, que foi a estrutura recomendada. O documento, aliás, levantou também 30 empresas como potenciais investidores no mercado.