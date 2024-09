Flamengo vai acionar Fifa para ter indenização por lesão de Pedro na Seleção

Atacante do Rubro-Negro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante treino da Seleção Brasileira

O Flamengo acionará a Fifa para ter indenização pela lesão sofrida por Pedro, nesta quinta-feira, com a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em treino da Seleção. O valor a ser recebido é proporcional ao salário anual do centroavante.

