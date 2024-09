Flamengo aciona garantia bancária por Matheuzinho, e causa prejuízo milionário ao Corinthians

Rubro-Negro não obteve retorno da diretoria alvinegra mesmo após o período de tolerância posterior à notificação, e exerceu seu direito Crédito: Jogada 10

O Flamengo acionou garantias bancárias da Brax após atraso do Corinthians, referente à terceira parcela de Matheuzinho, completar um mês. Estima-se que o valor do prejuízo aos cofres alvinegros supera os R$ 15 milhões, que ficará sem receber parte do pagamento da empresa parceira em 2025. Ciente dos problemas financeiros do Corinthians, o Flamengo decidiu inserir uma cláusula específica na negociação por Matheuzinho. O Rubro-Negro exigiu que, caso não recebesse após um período de tolerância posterior à notificação, o Alvinegro receberia multa em cima do valor faltante. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A cúpula rubro-negra, portanto, notificou o Corinthians, mas não obteve retorno. Sendo assim, o Flamengo acionou a cláusula das garantias dadas pela Brax, empresa parceira dos dois clubes na exploração de placas de publicidade, no acordo.

Flamengo notifica Corinthians Conforme mencionado, o Flamengo não obteve retorno após período de tolerância posterior à notificação e exerceu, portanto, seu direito. O Corinthians já havia pago as duas primeiras parcelas por Matheuzinho com juros, ambas no valor de R$ 4 milhões cada. A terceira parcela, que fez com que o Flamengo acionasse a cláusula, tem o valor mais caro da negociação: R$ 8 milhões. O pagamento do Corinthians deveria ter sido realizado no dia 5 de agosto – exatos 30 dias. Se somada terceira parcela, no valor de R$ 8 milhões, o Corinthians ainda deve R$ 13 milhões ao Flamengo. Isso porque os dois últimos pagamentos referentes a Matheuzinho são de R$ 2,5 milhões cada – nos meses de agosto de 2025 e 2026.