Ex-Inter, Lucas Ramos fala sobre bom momento na Letônia

Emprestado pelo Internacional ao FK Auda, da Letônia, Lucas Ramos está no país do leste europeu desde janeiro e vive seu melhor momento dentro de campo desde sua chegada. Nos últimos dez jogos, entre a Liga e Copa nacionais, e a Conference League, o meia soma três gols e três assistências em apenas 408 minutos em campo, com uma média de uma participação direta em gol a cada 68 minutos.

“Acredito que a minha adaptação ao futebol local fez com que os meus números subissem bastante e também minha dedicação no dia a dia para me acostumar com o fator do jogo em si, dos árbitros, dos adversários, até dos meus próprios companheiros. Então acredito que isso foi tudo construído à base de trabalho”, disse o jovem de 23 anos.

Sem jogos desde o fim de agosto, o Auda só retorna a campo após a data Fifa, no sábado (14), ficando quase um mês sem atuar. Para Lucas, apesar do longo período sem partidas e do ‘risco’ de perder o ritmo de jogo, a pausa é benéfica.