Eliminatórias da Ásia: Palestina arranca empate heroico na Coreia do Sul

A Palestina fez a alegria da sua torcida na manhã desta quinta-feira (5/9). Afinal, pela primeira rodada do grupo B das Eliminatórias da Ásia, foi até a Coreia do Sul enfrentar uma das seleções mais poderosas do continente e arrancou um empate heroico em 0 a 0. Desse modo, no estádio da Copa, na capital Seul, a seleção da Palestina suportou forte pressão dos sul-coreanos e por muito pouco não venceu o jogo, já que teve um gol anulado ainda no primeiro tempo.

No primeiro tempo, os sul-coreanos tiveram muita posse (80%) e várias finalizações (7 com perigo). Mas a Palestina assustou em contra-ataques. Tanto que uma bola passou muito perto do gol e Seyam chegou a fazer um belo gol, mas que acabou sendo anulado por impedimento milimétrico.

Veio o segundo tempo e a pressão sul-coreana seguiu insana. Afinal, o técnico Myung-bo Hong fez todas as alterações e colocou o time da casa dentro da área da Palestina. Entretanto, a bola não entrou.