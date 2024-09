Efeito Thiago Silva: Monstro se torna um dos alicerces da reação do Fluminense

Tricolor ainda não sofreu gols no Brasileirão com zagueiro em campo, deixou o Z4 e segue vivo na busca pelo bi da Libertadores

Em meio à mudança no estilo de jogo, que deixa a defesa menos exposta, sem os toques curtos na área tricolor, o camisa 3 trouxe qualidade, liderança e experiência ao setor. Antes de seu retorno, a equipe sofreu gol em todos os dezesseis primeiros jogos da competição, e a bola aérea defensiva era um verdadeiro caos. Todos esses fatores somados a saída de Nino, capitão do título da Libertadores.

Depois do período de turbulência que resultou na demissão de Fernando Diniz, o Fluminense reagiu e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, sob a batuta de Mano Menezes. Em campo, um elemento tem feito a diferença e contribuiu para uma mudança significativa no sistema defensivo: Thiago Silva.

O retorno do “Monstro”, após se consolidar como um dos maiores nomes de sua posição na Europa e com a camisa da seleção, levou a torcida do Fluminense à loucura. Desde sua estreia, diante do Cuiabá, o zagueiro contribuiu para que a média de gols sofridos no Brasileirão despencasse. Sem ele, o time sofreu 24 tentos, em 16 partidas, pela competição nacional.

Por outro lado, com a presença do defensor, que fez sucesso na Europa e com a camisa da seleção, o Fluminense ainda não sofreu gols no campeonato. Além disso, também está invicto com Thiago Silva como titular, em sete partidas, com seis vitórias e um empate. Ele, portanto, não esteve na derrota para o Vasco, no Nilton Santos, por 2 a 0, em 10 de agosto.