Éder Militão tem lesão na coxa e é cortado da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira tem uma nova baixa para os jogos das Eliminatórias da Copa. O zagueiro Éder Militão reclamou de dor muscular na coxa direita após o treino na quarta-feira (4) no Centro de Treinamento do Athletico Paranaense. Após exames de ressonância magnética, foi constatada uma pequena lesão muscular no local. Assim, ele foi desconvocado.

O jogador não esteve no treinamento desta quinta-feira (5) junto com o restante do elenco. O resultado do exame saiu poucos minutos após a CBF fechar a atividade para a imprensa. Militão estava sendo cotado para ser titular ao lado de Gabriel Magalhães. Com sua lesão, Marquinhos deve começar a partida contra o Equador. Aliás, ele também está fora do embate contra o Paraguai. A CBF ainda não comunicou quem será o substituto do defensor.