Dorival projeta jogo com o Equador e pede paciência com jovens: ‘Dar tranquilidade’

Ao longo deste início de Data Fifa, Dorival Júnior trabalhou com o grupo de seleção no CT do Caju, do Athletico, visando o duelo com o Equador, que acontece nesta sexta-feira (6), às 22h (de Brasília), no Couto Pereira. Na véspera do confronto, o treinador analisou o adversário e falou sobre o que tem pensado para o estilo de jogo do Brasil.

“Nós estamos ainda com um ou duas indefinições. Basicamente aquela mesma equipe que trabalhamos ontem. Uma equipe que tem uma marcação muito forte e sai em velocidade. Nós vamos precisar ter uma troca de passes rápida e com dinâmica. Uma mobilidade dos nossos homens de frente para que possamos alcançar o objetivo. Em cima da última linha adversária, para trazer desconforto”, afirmou.