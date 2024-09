Dorival faz balanço sobre perdas por lesão e corte de Pedro: ‘Sentimos pelo lado humano’

Técnico analisa momento antes do duelo com o Equador, agora sem o atacante do Flamengo, que será substituído por João Pedro Crédito: Jogada 10

Antes de sua estreia nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026, o técnico Dorival Júnior teve mais uma dificuldade para solucionar. Depois dos cortes de Yan Couto e Savinho, foi a vez de Pedro, do Flamengo, ter uma ruptura de ligamento cruzado anterior e ficar de fora. O comandante lamentou o corte e ressaltou que as portas da seleção estão abertas para o retorno do atacante, quando se recuperar. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Muito difícil se falar alguma coisa em um momento como esse. Vamos nos solidarizar com o atleta e sua família. Segundo momento em que Pedro esteve próximo e aconteceu algo semelhante. A seleção está de portas abertas para ele. Tenho um carinho especial. Estávamos atrás do lance e deu pra perceber na hora que alguma coisa de grave havia se passado naquele instante. Sentimos muito pelo ser humano que é e como vinha se comportando aqui. O mesmo que conheci alguns anos atrás no Flamengo. Fica aqui a lamentação por uma pessoa especial como Pedro”, disse.

Frequente perdas por lesão Durante a coletiva, o treinador também respondeu sobre a ausência de peças e lesões. Para ele, o foco é encontrar dentro do próprio grupo peças que solucionem tais problemas e apresentem resultados na busca pela recuperação nas Eliminatórias. Em apenas três convocações realizadas desde que assumiu o comando da Seleção, no começo do ano, o técnico Dorival Júnior já perdeu nove jogadores por lesões. “De um modo gera, para uma equipe que está em formação, tentando encontrar um equilíbrio é natural que algumas adaptações peças faltantes acabem nos trazendo um complicador. temos que encontrar soluções. Tinha uma expectativa positiva pelo Pedro. Mas agora temos que olhar o lado humano, a pessoa, um cara especial. Buscar agora dentro do nosso grupo soluções que nos darão busca por equilíbrio. dois ou três resultados que façam as coisas caminharem de maneira tranquila”, analisou.