Cuiabá pressiona, tem gol polêmico anulado, mas não sai do empate com o Juventude

O Cuiabá recebeu o Juventude nesta quinta-feira (5), na Arena Pantanal, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão Série A. Desesperado para somar pontos e tentar sair do Z4, o time não conseguiu mais do que um empate em 0 a 0 em casa.

Com isso, o Cuiabá continua na vice-lanterna, com apenas 22 pontos. Por outro lado, o time gaúcho se mantém distante do Z4, chegando aos 29 pontos, o que o coloca na 13ª posição.

Primeiro tempo morno na Arena Pantanal

O Juventude teve 64% de posse e tomou o controle do jogo, mas não conseguiu transformar esse domínio em gols. As melhores oportunidades surgiram em jogadas aéreas. Por outro lado, o Dourado demorou mais para criar boas chances, mas viu Max desperdiçar um arremate na grande área.