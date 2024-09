Cruzeiro retorna aos treinamentos e Fernando Seabra conta com novidades

Atacantes Gabriel Veron e Lautaro, que estavam foram, retornam as atividades físicas no time mineiro

O Cruzeiro se reapresentou nesta quinta-feira (5), após três dias de folga durante a Data Fifa. O comandante Fernando Seabra contou com novidades: Gabriel Veron e Lautaro Díaz foram liberados pelo departamento médico e já treinam com os companheiros.

Desse modo, o próximo jogo do time mineiro será contra o São Paulo, no dia 15, às 18h30 (de Brasília), no estádio do Mineirão. Ambos os times estão brigando por posições dentro do G6.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Veja também: Dono da SAF do Cruzeiro curte férias na Grécia, ao lado de Gusttavo Lima. Diária é de R$ 1 milhão