Cruzeiro notifica Internacional por atraso no pagamento de Wesley

Além do Cruzeiro, o Flamengo também enviou notificação ao Colorado para receber a primeira parcela da venda de Thiago Maia

A diretoria do Cruzeiro enviou uma notificação ao Internacional devido ao atraso no pagamento pelo atacante Wesley. No documento, o clube mineiro exige o pagamento de quase R$ 3 milhões ainda nesta semana.

O Internacional não quitou a parcela vencida em julho. O valor exato em aberto é de R$ 2,8 milhões.

Wesley foi transferido do Cruzeiro para o Internacional em fevereiro deste ano, em uma negociação avaliada em cerca de R$ 10,8 milhões (aproximadamente 2 milhões de euros). Na transação, o Cruzeiro cedeu 50% dos direitos econômicos ao Internacional, enquanto a outra metade permanece com o Palmeiras.