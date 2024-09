Com reforços, São Paulo chega ao limite de estrangeiros no elenco

O São Paulo aproveitou a janela de transferências do meio do ano para preencher algumas lacunas no elenco do técnico Luis Zubeldía. Chegaram o zagueiro Ruan, o lateral Jamal Lewis e os volantes Marcos Antonio e Santiago Longo. Dois deles são estrangeiros, que fazem o plantel tricolor chegar ao limite permitido para as partidas de torneios nacionais.

Os regulamentos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil permitem a utilização de até nove estrangeiros entre os relacionados por jogo. Dessa maneira, com a chegada do norte-irlandês Jamal Lewis e do argentino Santiago Longo, o São Paulo atingiu a cota.