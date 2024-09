Canadá x Brasil: Onde assistir, escalações, arbitragem

Duelo define o primeiro colocado do Grupo B do Mundial feminino Sub-20, Brasileiras lideram com campanha 100% Crédito: Jogada 10

Canadá e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (6/9), pela última rodada do Grupo B da Copa do Mundo sub-20 feminina. O jogo será às 22h (de Brasília), no Estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia país-sede do torneio. O Brasil tem seis pontos, lidera com campanha 100% e já está classificado para as oitavas de final. Já as canadenses têm quatro pontos. Assim, mesmo em caso de fracasso devem avançar às oitavas, na pior da hipóteses como uma das quatro melhores terceiras colocadas. O grupo se completa com França (1 ponto) e Fiji (zero). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nas primeiras rodadas, o Brasil goleou Fiji (9 a 0) e venceu a França (3 a 0). Já as canadenses empataram com a França (3 a 3) e golearam a fraca Fiji (9 a 0).

Onde assistir Os canais SporTV4 e Cazé TV transmitem a partir das 22h (de Brasília). Como está o Canadá A técnica Cindy Tye ainda não confirmou a escalação das canadenses. Afinal, colocou dois times distintos no contra França e Fiji. Embora a base seja a aquela do empate com as francesas, há dúvida na defesa (Archibald e Logan lutam por uma vaga). No ataque, já que Chukwu deixou boa impressão ao fazer três dos nove gols do time. Assim, pode ganhar a vaga de Rose. Como está o Brasil O Brasil tem um desfalque para o duelo com as canadenses. A apoiadora Vi Amaral, que se saiu muito bem nas duas primeiras partidas, está suspensa por acúmulo de cartões. A técnica Rosana Augusto não definiu quem irá substituí-la, mas a tendência é que entre Carol.