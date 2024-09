Bolívia, em estádio a 4.150m, goleia a Venezuela; santistas balançam a rede

No jogo que abriu a sétima rodada das Eliminatórias da América do Sul, a Bolívia apreveitou o fator altitude. Dessa forma, arrasou a Venezuela por 4 a 0 na tarde desta quinta-feira (5/9). Este duelo teve uma peculiaridade: pela primeira vez a seleção local jogou no Estádio Municipal de El Alto. Se o tradicional palco boliviano fica a 3.600m do nível do mar, o estádio de El Alto fica a 4.150. O selecionado venezuelano sentiu o efeito de jogar nas alturas e foi presa fácil. Ramiro Vaca (num golaço), Algarañaz, de pênalti, além de Miguelito e Enzo Monteiro – jogadores do Santos – fizeram os gols.

Assim, a Bolívia chega aos seis pontos, largando a penúltima poisição e com chance de fechar a rodada em sétimo lugar. A Venezuela, por sua vez, parou nos nove pontos. Está em quarto lugar, mas perderá pelo menos uma posição para Brasil ou Equador, que se enfrentam nesta sexta-feira, em Curitiba.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Bolivianos arrasadores

A Venezuela surpreendeu na escalação. Para começar, o treinador Fernando Batista preteriu o goleiro Baroja (que defende o Always Ready, time da cidade de El Alto) e foi de Romo. A entrou num esquema 4-3-3 com três volantes no meio de campo. Mas não deu nem para o ínício, o time não acompanhava a velocidade dos jogadores da Bolívia, que apostaram muito em chutes de fora da área para aproveitar a velocidade que a bola pega na altitude. E foi assim que chegou ao primeiro gol, num belíssimo chute de fora da área de Ramiro Vaca. As chances foram se seguindo para o time da casa. Mas o segundo gol só saiu aos 48, num pênalti que Algarañaz sofreu e cobrou para marcar.