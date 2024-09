Artistas falam sobre homenagem a Marcelo em Xerém: ‘Reverencia a memória’

Marcelo Ment e JC são responsáveis pelo grafite antes do Vale das Laranjeiras, em Xerém, ser rebatizado com nome do lateral

Ambos são tricolores de coração e passaram as últimas semanas no centro de treinamento, em Xerém, para retratar no muro do estádio a trajetória de Marcelo no futebol. Algo ligado diretamente à carreira, desde sua formação nas categorias de base até o seu retorno para conquistar a Libertadores.

“Todo o projeto e o processo criativo foram feitos juntamente com o Fluminense e com a equipe do Marcelo, e eu trouxe alguns elementos que fazem parte do meu trabalho de artista visual, que tem como base as ruas. A ideia é passar movimento, trazer elementos que compõem a carreira dele, uma certa linha cronológica, mas também trazer elementos que fortalecem uma identidade enquanto ídolo tricolor”, explicou Marcelo Ment ao site oficial do clube carioca.

Memória gravada

Os dois contaram que conheceram pessoas ligadas ao lateral-esquerdo, algo que foi essencial para concluir o projeto. Para ambos, essas ideias visam reverenciar não só os craques, como a memória do Fluminense.

“Tivemos a oportunidade de conhecer pessoas que participaram da formação do Marcelo. Falar com eles, saber como eram as coisas naquela época e vivenciar isso aqui, como tricolor, para mim foi fantástico. Não é só pintar um trabalho, é algo muito além de uma pintura. Cada imagem retrata algo que já foi vivido, traz uma lembrança”, falou JC.