Alexandre Mattos relembra passagem no Vasco: ‘Não consegui trabalhar’

A passagem do ex-diretor de futebol do Vasco, Alexandre Mattos, foi curta. Permanecendo apenas 101 dias, o ex-funcionário, hoje no Cruzeiro, relembrou em entrevista sua passagem por São Januário.

Ao “Charla Podcast”, Mattos fez revelações sobre os problemas que encontrou no curto período pelo Cruz-Maltino. Ele lembrou da relação ‘estranha’ com os sócios da 777 Partners, mas aproveitou para elogiar a grandeza do clube e de seus torcedores, lamentando o passado recente do Vasco.

“Foi curto, mas foi ótimo, porque comprovei que é um time gigantesco e tem uma torcida espetacular. Não deveria ter passado nem um décimo do que passou nos últimos anos. O que aconteceu no Vasco é que eu não consegui trabalhar, não da maneira que eu fui comunicado que seria. Se não eu não teria nem ido. Muitas coisas que aconteceram não tinham minha aprovação, o chefe falava ‘é isso que a gente quer’ e isso acontece. Quando cheguei, me disseram que precisavam da minha experiência, porque estavam chegando no mercado sul-americano. A totalidade da 777 ficava na Europa, mas o futebol brasileiro tem uma particularidade”, avaliou.