Alex Sandro é apresentado no Flamengo: ‘Não vejo a hora de poder estrear’

O Flamengo apresentou, na tarde desta quinta-feira (5), o lateral-esquerdo Alex Sandro, no Ninho do Urubu. Com grande passagem pelo futebol europeu, o jogador retorna ao Brasil para reforçar o setor rubro-negro que, recentemente, perdeu Matías Viña, lesionado. Em suas primeiras palavras na coletiva de imprensa, Alex Sandro, que vestirá a camisa 26, falou sobre o novo desafio em sua carreira.

“Me sinto muito feliz, orgulhoso e honrado por fazer parte desta enorme família que é o Flamengo. Não vejo a hora de poder estrear, de estar em campo. O projeto que me apresentaram é maravilhoso. É um clube que qualquer jogador do mundo tem vontade de jogar”, disse Alex Sandro.