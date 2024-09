Vini Jr é um dos indicados à Bola de Ouro 2024

Vencedor sairá no dia 28 de outubro, em evento no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França; brasileiro é um dos três favoritos

Estão sendo nominados, na tarde desta quarta-feira (4), os 30 jogadores que concorrerão ao prêmio Bola de Ouro 2024. Os nomes foram revelados pela revista France Football, criadora da premiação.

MATÉRIA EM ATUALIZAÇÃO!

Vini Jr, dos favoritos a levar o prêmio, está na lista (veja abaixo), sendo o único representante brasileiro. O vencedor sairá no dia 28 de outubro, em evento no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França. Lionel Messi, do Inter Miami e da seleção da Argentina, é o atual vencedor.