Vice de patrimônio do Flamengo detalha projeto do estádio para auxiliar na logística em jogos

Marcos Bodin, executivo responsável pelo planejamento e VP de patrimônio do Rubro-Negro, revelou motivação na arena do Tottenham, em Londres

O sonho do estádio próprio do Flamengo já está sendo posto em planos. A cúpula rubro-negra, aliás, foca no projeto enquanto aguarda decisão da Justiça para poder tomar posse do terreno do Gasômetro, que custou R$ 146 milhões aos cofres do clube. É evidente que ainda há muito o que se fazer, mas a arena se torna cada vez mais palpável aos torcedores e envolvidos na idealização da arena.

Marcos Bodin, executivo responsável pelo projeto e vice-presidente de Patrimônio do Flamengo, detalhou parte do projeto idealizado para o estádio. O clube trabalha com o estádio como aliado na logística, para oferecer mais tempo de descanso ao jogador e, consequentemente, evitar ainda mais desgaste.

O Clube de Regatas do Flamengo arrematou em leilão, no dia 31 de julho, o terreno do antigo Gasômetro para construção do sonhado estádio. O Rubro-Negro, único candidato à compra, teve a proposta de R$ 138,2 milhões homologada pelo prefeito Eduardo Paes por volta das 14h45.