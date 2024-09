Terceira fase das Eliminatórias da Ásia começa nesta quinta (5/9)

Entenda o confuso regulamento deste caminho da Ásia rumo à Copa-2026. São 18 concorrentes para oito vagas diretas e uma à repescagem Crédito: Jogada 10

Tem início nesta quinta-feira (5/9) a terceira fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026, com nove jogos que reúnem todas as seleções que avançaram na fase passada. São três grupos de seis equipes e as partidas são (horários de Brasília): Grupo A: Uzbequistão x Coreia do Norte (11h). Irã x Quirguistão (13h), Qatar x Emirados Árabes (13h) É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Grupo B: Coreia do Sul x Palestina (8h), Iraque x Omã (13h) e Jordânia x Kuwait (15h)

Grupo C: Austrália x Bahrein (7h10), Japão x China (7h35) e Arábia Saudita x Indonésia (15h) Regulamento das Eliminatórias da Ásia Entender as regras desta eliminatória asiática não é tarefa das mais fáceis. Neste momento, são 18 concorrentes atrás de oito vagas. Veja abaixo: Terceira fase garante 6 vagas

Esta é a fase que começa nesta quinta-feira. São 18 seleções divididas em três grupos. Os concorrentes jogam em turno e returno em seus grupos. As duas melhores de cada grupo se classificam diretamente para a Copa do Mundo.

Repescagem 1 garante 2 vagas

Mas haverá uma repescagem com os terceiros e quarto colocados de cada grupo. Estas seis seleções serão divididas em dois grupos de três. Os dois campeões de grupo se classificam diretamente pra a Copa do Mundo. Repescagem 2

Os segundos colocados da repescagem 1 jogam um mata-mata e quem vencer este duelo vai para a repescagem mundial, na briga pelas duas últimas vaga para a Copa. Os jogos desta quinta O Grupo da Morte é o C, já que conta com tês seleções fortíssimas, Austrália, Japão e Arabia Saudita. Dificilmente não conseguirão classificação para a Copa, embora, nesta fase, apenas as duas primeiras vão se classificar diretamente. O principal jogo será Japão x China.