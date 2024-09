Sérvia x Espanha: onde assistir, escalações e arbitragem

Os atuais campeões europeus fazem sua estreia na Liga das Nações 2024/25. Nesta quinta-feira (5), a Espanha visita a Sérvia às 15h45 (de Brasília), no Rajko Mitic Stadium, em Belgrado, pela primeira rodada do Grupo 4 da competição. A chave ainda conta com Dinamarca e Suíça.

Como chega a Sérvia

A Sérvia vive um momento complicado e frustrou seus torcedores com uma eliminação precoce na Eurocopa 2024, quando os sérvios acabaram sendo eliminados ainda na fase de grupos da competição, sem uma vitória sequer.

Ao mesmo tempo, o técnico Dragan Stojković segue no comando da equipe, mas ele terá desfalques para enfrentar a Espanha. Dessa forma, o centroavante Aleksandar Mitrovic e o volante Sergej Milinkovic-Savic estão fora por problemas físicos.