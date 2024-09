Roma anuncia contratação do zagueiro Hummels

Alemão chega sem custos após encerrar contrato com o Borussia Dortmund e assina com clube italiano até o fim da temporada 2024/25

Mats Hummels foi anunciado nesta quarta-feira (4) como novo reforço da Roma até o final da temporada. O jogador estava livre no mercado após ter encerrado seu contrato com o Borussia Dortmund neste verão europeu e chega ao clube italiano sem custos. Além disso, o zagueiro vai usar a camisa 15, o mesmo número que usou durante seus 14 anos no clube alemão.

Desde o dia 1º de julho, Hummels estava sem clube, e só após o fechamento da janela de transferências ele finalmente encontrou uma nova equipe. Aos 35 anos, esta será sua primeira experiência fora da Alemanha, após ter passado toda a carreira na Bundesliga, onde defendeu o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund.

Também nesta quarta-feira, o nome de Hummels apareceu entre os indicados à Bola de Ouro 2024. Isto porque o zagueiro teve um papel crucial na campanha do Borussia Dortmund, que chegou até a final da Champions, onde perderam para o Real Madrid por 2 a 0.