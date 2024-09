Reação em curso: Fluminense é o vice-líder do returno do Brasileirão

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense conviveu com uma turbulência no meio desta temporada e chegou a ser o lanterna do Brasileirão, com 6 pontos. Diante deste cenário, optou pela troca no comando, com a demissão de Fernando Diniz. No entanto, com a chegada do técnico Mano Menezes e do zagueiro Thiago Silva, a equipe subiu de produção e tem reagido.

Dessa forma, o Tricolor ocupa a segunda colocação do returno, com 13 pontos, quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, no clássico com o Vasco, no Nilton Santos. Sob a batuta do novo treinador, o time já somou 21 pontos em 11 partidas, deixando para trás a zona de rebaixamento. Mesmo assim, a diferença ainda é curta para o Z4, e as próximas rodadas serão decisivas para ganhar tranquilidade.