Prefeito de Madri rebate Vini Jr: ‘Deve pedir desculpas’

José Luis Martínez-Almeida considera injusta sugestão de Vini Jr sobre mudar a sede da Copa do Mundo 2030 por causa do racismo

A sugestão de Vini Jr de que a Copa do Mundo de 2030, que terá a Espanha como um dos países sede, deveria ser realizada em outro lugar caso não houvesse progresso na luta contra o racismo no país, não foi bem recebida pelo prefeito de Madri.

Isto porque o prefeito José Luis Martínez-Almeida destacou que “é injusto afirmar que a Espanha é uma sociedade racista”. Além disso, ele exigiu um pedido de desculpas por parte do brasileiro.

“Reconhecemos que existem episódios racistas na sociedade e que precisamos trabalhar duro para eliminá-los. Mas é profundamente injusto com a Espanha e, em particular, com Madri, afirmar que somos uma sociedade racista e, além disso, colocar em risco a realização da Copa do Mundo de 2030. Peço que ele reveja suas palavras”, disse José Luis Martínez-Almeida, segundo a imprensa espanhola.