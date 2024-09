Portugal x Croácia: onde assistir, escalações e arbitragem

A quarta edição da Liga das Nações começa nesta quinta-feira (5), com direito a duelo entre grandes seleções do futebol europeu. Portugal e Croácia se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, em partida válida pela primeira rodada do Grupo 1 da competição.

Como chega Portugal

A seleção portuguesa volta a campo após a eliminação nas quartas de final da Eurocopa 2024, quando acabou sendo eliminada nos pênaltis para a França. Dessa maneira, Portugal tenta virar a chave e vai em busca do bicampeonato da Liga das Nações.

A expectativa fica pela presença do astro e capitão Cristiano Ronaldo, que se apresentou para os treinamentos e está à disposição do técnico Roberto Martínez.