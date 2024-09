Paulo Bracks não descarta mudanças e pede reação imediata no Santos

CEO do Peixe classificou o empate com a Ponte Preta, na última sexta-feira, como 'constrangedor' e coloca pressão em Fábio Carille

A diretoria do Santos colocou pressão na comissão técnica antes do duelo contra o Brusque, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Afinal, o CEO do Peixe, Paulo Bracks, pediu a palavra antes da apresentação de Yusupha Njie e criticou as atuações da equipe, principalmente a última, o empate em 2 a 2 com a Ponte Preta na Vila Belmiro. O dirigente não descartou uma mudança radical caso não ocorra uma reação imediata.

De acordo com Bracks, o último fim de semana foi marcado por muitas reuniões com diversos setores do clube e que a direção poderá agir caso seja do entendimento dos dirigentes.