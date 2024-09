Nesta quinta-feira (5/9) tem início as Eliminatórias da Oceania para a Copa-2026

Começa nesta quinta-feira (5/9) as Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo de 2026, que será nos Estados Unidos, México e Canadá. Trata-se da fase preliminar e conta com apenas quatro seleções. Elas jogam um quadrangular com toas as partidas no Estádio Nacional de Samoa. Na preliminar, às 19h (de Brasília), Ilhas Cook x Tonga. Logo depois, Samoa Americana enfrenta a anfitriã Samoa. Os vencedores jogarão no domingo, às 23h (de Brasília). Quem vencer, enfim se classifica para a fase de grupos.

Esta fase conta com quatro seleções com futebol amador e que praticamente atuam em esporádicos jogos oficiais. Para se ter ideia, Samoa vem de uma derrota de 9 a 1 para Fiji (que é uma seleção fraquíssima) nosJogos do Pacífico. Já Samoa Americana conseguiu levar de 10 a 0 desta mesma Samoa. Aliás, Samoa Americana é famosa por goleadas acachapantes, incluindo um histórico 31 a 0 para a Austrália nas Eliminatórias para a Copa de 2002.